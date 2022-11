Una mujer tuvo un padre alcohólico y ya no lo quiere cerca.

Una mujer aseguró que tiene un gran problema por una promesa que le hizo a su madre antes de morir. Esta chica dijo que iba a tratar de perdonar a su padre por todo lo que le hizo a su familia, pero la verdad es que no lo pudo hacer. Ella está cansada de la vida que ha tenido con él y con sus vicios. Ya no sabe qué hacer con ese hombre al que debe de llamar “padre”. Durante su infancia, ella tuvo que soportar todos los maltratos a los que su padre la sometió a ella y a toda su familia. Ahora que su madre ya no está, no puede cumplir la promesa que hizo por todo el rencor que le tiene a ese hombre.

La hermana de esta mujer también está involucrada en esta situación. Al igual que su hermana y que su madre, también sufrió de los abusos y maltratos de su padre. Contó que también cayó muy bajo por sus problemas con el alcohol, pero que ahora ella es la que debería recibir ayuda, no su padre. Además, cree que su hermana es una mujer débil y que no se debería sentir tan “especial” porque todos pasaron cosas, e incluso afirmó que ella pasó cosas peores. También resultó ser que ella no trabaja y vive de lo que el esposo de su hermana puede darles.

El padre por fin apareció, y no pude decir mucho por los reclamos de sus hijas. Este hombre sabe que cometió varios errores por el alcoholismo, aunque no le gusta que sus hijas lo juzguen por el pasado, y menos que lo corran de la casa en la que su difunta esposa lo recibió una vez más. Además, él confesó que no recordaba varios de los momentos en los que quiso abusar y maltratar a su familia por sus vicios. Una de sus hijas incluso le recordó que quiso abusar de ella durante una de sus borracheras, y él solamente pudo agachar la cabeza diciendo que no recordaba nada de esto.

Por una promesa he soportado a mi padre. | Programa 22 noviembre 2022

Pero él no llegó solo. Su nieto, hijo de la mujer que reveló tener este problema, quiso defender a su abuelo porque le ha ayudado a tratar de dejar el alcohol, porque también es alcohólico. Además, mencionó que su madre también golpeaba a todos sus hermanos y los maltrataba. Él está seguro de que quiere defender a su abuelo, a pesar de lo que diga su madre y sus tías.

Otra hija de este hombre apareció. Ella tampoco quiere que regrese a su casa, porque golpeaba a su madre y a todos sus hermanos. Lo que les hizo durante su vida no le parece justo y tampoco espera que sus medias hermanas quieran que él se quede en su casa, porque nadie en su familia quiere que este hombre esté cerca por sus vicios y por la conducta violenta que tuvo durante toda su vida.

Las hijas se unieron para decirle todo lo que sienten a su padre y buscar ayuda para ellas, aunque todas hayan sido víctimas. Quieren que la violencia esté lejos de su familia y de su vida, porque han pasado por mucho. Este señor también rompió en llanto y dijo saber lo difícil que podría ser que lo perdonen por las cosas a las que sometió a toda su familia. Además, quiso dejar claro que haría todo lo que estuviera en su poder para poder ayudar a sus nietos a dejar sus vicios.