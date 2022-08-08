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FOTOS | Murió Olivia Newton-John a los 73 años.

La estrella que dio vida a Sandy Olsson en Vaselina perdió en su rancho de Califronia. La estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de tres décadas.

Por: Redacción Azteca UNO

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