Podrían lanzar música que Julián Figueroa hizo con Diego Verdaguer.

Maribel Guardia reveló que, tras la muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel sería la encargada de terminar la producción del que ahora será el disco póstumo de su hijo, Julián Figueroa.

Hecho que Ana Victoria refrenda, aunque adelantó que el material se lanzará en cuanto Maribel y su nuera, Imelda Garza den luz verde al proyecto.

Te puede interesar: Maribel Guardia y su conmovedor regreso al escenario del teatro.

No podemos creer lo que le está tocando vivir a Maribel y a su familia, es muy triste, la verdad que seres que tienen tanto que dar, pues se vayan, se nos adelanten. El material, es un material hermoso, si Maribel y Marco, la familia de Julián quiere sacarlo, pues se lanzará, son canciones preciosas, son colaboraciones hermosas, se nota la sinergia que ellos tenían. Mi papá estaba muy enamorado de Julián, se le hacía un niño súper tierno, un niño que tenía la ilusión por vivir, por conseguir sus sueños

¿Cómo ha superado su mamá la muerte de Diego Verdaguer?

Hablando de pérdidas, Ana Victoria asegura que su pequeño hijo Luca, ha ayudado a que su madre Amanda Miguel se sobreponga más rápido al fallecimiento de Diego, mismo efecto que podría tener José Julián, el nieto de Maribel.

Llenaron un gran vacío y nos tiene a todos muy ilusionados, la verdad que nos acompaña a todos lados ahí va a estar con nosotros en el Auditorio

Por último, Ana Victoria anunció que relanzarán el libro ‘Volveré: De Las Pampas A Los Escenarios’, que Diego Verdaguer publicó hace unos años sin que tuviera el impacto deseado.

También te puede interesar: Xavier López afirma que Chabelo arregló todo con su hija Lesly López.