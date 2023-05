Natalia Alcocer se unió a protesta en contra de deudores alimentarios.

Después de haber sido detenida hace algunas semanas por supuestamente incumplir las convivencias de sus hijas con el padre de estas, Natalia Alcocer participó en un tendedero que se realizó en el Monumento a la Revolución y que exhibe a deudores alimentarios, pues afirma que la pensión que recibe para sus hijas no es justa. El tendedero se llevó a cabo el fin de semana pasado.

¿Qué dijo Natalia Alcocer al respecto? Natalia Alcocer declaró en exclusiva para Ventaneando, que la pensión que recibe por parte del padre de sus hijas no es justa y aseguró que “es un chiste que un señor que juega golf, que maneja una…, que no tiene empresas porque ya es “empleado”, le quiera dar 8.33 pesos por comida a sus hijas”.

Así mismo, Alcocer aseguró que es ofensivo la cantidad que su expareja le quiere pasar por concepto de pensión alimenticia, pero aseguró que “aquí está su mamá que tiene mucha dignidad para sacarlas solas, pero tiene más pantalones para luchar por sus derechos al igual que todas estas mujeres”.

¿Cómo van las convivencias?

Cuándo le preguntaron sobre cómo van las convivencias de sus hijas con su padre y si ella sigue cumpliendo, Natalia aseveró que “estoy cumpliendo, mi hija en repetidas ocasiones dijo que no quería entrar. No llegó el señor a una convivencia, luego llegó con unos peluches burlándose de nuevo de mis hijas y de mi”.

Natalia Alcocer refirió que los peluches que su ex les regaló a sus hijas fueron orinados por el perro, al que por cierto le puso el nombre de su hija mayor, por lo que declaró que este es un acto de violencia.

“Si a mi niña la sacaron a la mitad de la escuela y le dijeron tu papá no pago la escuela y le marca y le dice: ‘Es que no hay dinero’ o le marca desde Las Vegas y la amenaza y la hace llorar, o me dice pu… cuando está en llamadas con mis hijas”, recalcó.

De igual forma, Alcocer sentenció que en la convivencia del cumpleaños de una de sus hijas su expareja no llegó y agregó que “no paga ni un peso, pero aparte nos violenta, pero aparte nos demanda, pero aparte nos denuncia, o sea, es cansadísimo”.

Por último declaró que si el padre de sus hijas les va a pagar “3 pesos, yo no me voy a quedar callada, yo voy a contestar y voy a decir: ‘Perdón, señor’, no son tres pesos, esto es lo que el señor gana y que el SAT lo investigue”.