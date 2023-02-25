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FOTOS | Natalia Lafourcade llega a los 39 años con disco, libro y una gira bajo el brazo.

Este 2023 será un año que la cantante mexicana recordará por su regreso a la música después de una larga ausencia.

Por: TV Azteca

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