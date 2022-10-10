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FOTOS | Natália Subtil es parte de la segunda temporada de "Quiero cantar".

La nacida en Brasil llegó hasta el escenario de Venga la Alegría para demostrar que para cantar también es muy buena.

Por: TV Azteca

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