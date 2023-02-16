Con lágrimas en los ojos, Natalia Valenzuela cuenta los retos de ser mamá y artista.

Al igual que cada semana, Carlos ‘Chicken’ Muñoz tuvo una nueva emisión de ‘De lo que UNO se Entera’, donde entrevistó de forma detallada a Natalia Valenzuela y Esmeralda Ugalde, quienes actualmente están teniendo un gran momento profesional.

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Sin embargo, Natalia Valenzuela tiene un reto doble, ser la gran profesional que es, con se una extraordinaria madre, junto a su pareja, quien llegó para cambiarle la vida.

Mi amor por Camilo es, bueno qué les digo, es mi naranja completa, lo conocí en un momento de mi vida muy oportuno y creo que los dos decidimos salvarnos en ese momento, cuando decidimos estar juntos. Los dos veníamos de relaciones largas y tóxicas, supimos identificar ese momento para aceptarnos, ahora sí que nuestra historia con Camilo ha sido de esas historias con final feliz y no quiere decir que todo haya sido bonito, porque por ejemplo, tuvimos a muchas personas que trataron de involucrarse en la relación al principio y les podría decir que el éxito, de cierta manera, de llevar tantos años juntos, de habernos decidió casar, de tener un hijo, que es una responsabilidad que aceptamos para toda la vida

¿Natalia Valenzuela tenía un sueño personal? Nuestra querida conductora, nos reveló que tenía el sueño de ser madre junto al amor de su vida, pero que los dos estuvieron de acuerdo con la decisión de ser padres.

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Quería que este sueño, tan grande que tenía de ser mamá, que fue materializado justo a su lado, pues estuviera en afinidad. Resulta que la comunicación sí ha sido clave, hemos tenido momentos en los que hemos querido tirar la toalla, no es fácil una relación y cuando pasas esta etapa de enamoramiento, que está increíble porque te vibra todo, sientes este mariposeo en el estómago, cualquier plan es increíble, pues bueno, cuando pasas a una etapa de amor maduro, pues ya le puedes entrar a la monotonía, pero siento que cada día es una oportunidad para inventarse, de elegirse

¿Por qué Natalia Valenzuela rompió en llanto? Natalia Valenzuela reveló los retos que ha tenido al ser madre y profesionista al mismo tiempo.

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