¿Nicki Nicole le fue infiel a Peso Pluma primero? ¡Todo apunta a que sí!

Luego de que hace unos meses se diera a conocer la relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole y fueran una de las parejas más polémicas del espectáculo, ahora se sabe que terminaron tras una supuesta infidelidad del mexicano. Todo comenzó cuando circularon imágenes en las que se veía al cantante con otra mujer que no era Nicki.

Recordemos que en dichas imágenes que aparecieron luego del Super Bowl, en Las Vegas, se vio a Peso Pluma junto a una mujer de la mano, por lo que Nicki confirmó su separación con el mexicano: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, explicó la cantante argentina.



Luego de que se diera esta noticia, los seguidores de Nicki en Argentina condenaron la infidelidad de Peso Pluma, y en México buscaron todas las pruebas para responsabilizar a la cantante. En ese proceso encontraron videos de la artista con su manager supuestamente tomados de la mano.

Matías Santoro es el hombre que se puede ver de la mano de Nicki caminando en un aeropuerto, y en el momento de percatarse que los estaban viendo se soltaron y ella se acercó a sus seguidores presentes.

Matías es el manager de Nicki y de acuerdo con la información en sus redes sociales, es originario de Buenos Aires, Argentina. No se conocen muchos detalles sobre su vida, pero se conoce que fue el primero en confiar en ella y su carrera artística.