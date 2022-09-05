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FOTOS | Nicole Kidman compró "quesillo" en las calles de México.

Usuarios estallaron las redes sociales al percatarse que la actriz vino por primera vez a México, ¡y compró quesillo callejero!

Por: TV Azteca

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