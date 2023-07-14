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FOTOS | ¡Nieto de Talina Fernández vende tacos para sobrevivir!

José Emilio Fernández, vive solo en la casa que le dejó su madre y vende comida para sobrevivir, ¡aún no se resuelve el juicio de su herencia! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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