Niurka defiende a Enrique Guzmán ante el escándalo por señalamientos de abuso

Niurka Marcos defiende a Enrique Guzmán, quien hace unos días fue el centro de tremenda polémica, al ironizar sobre la existencia de un video, que supuestamente lo compromete en un tema de abuso a una menor.

Estoy de acuerdo con lo que le pasó al señor, se enfureció tanto, se bloqueó tanto, se enojó tanto, estaba verde de coraje, que dijo algo inadecuado. Deben de entender que es un señor ya grande y es una acusación muy seria, muy delicada, pensemos que lo hizo de manera sarcástica, porque también, a estas alturas saquemos cuentas, cuánto tiempo lleva el señor con lo mismo, y el señor con la edad que tiene, la verdad que le están apretando tanto, caballero le van a provocar un infarto

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En otros temas, Niurka también mostró su apoyo incondicional a Aracely Arámbula, en el pleito legal que sostiene con Luis Miguel, por la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel.

Si no cumple Luis Miguel, la ley tiene que cumplir, porque el papelito habla. Entonces, ella sabe lo que está haciendo mi amiga Aracely, yo nunca le pedí dinero a ninguno de los papás de mis hijos, porque yo me basté sola para mantenerlos, pero no puedo obligar a ninguna mamá o un consejo mío a hacer la diferencia

¿Cómo celebró su cumpleaños?

Niurka Marcos celebró sus 56 años de vida por todo lo alto en una terraza de la colonia Roma, a donde llegó algo hinchada de la cara, pues le extrajeron una muela del juicio.

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