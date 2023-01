Niurka revela que Juan Osorio comparte atributos de Babo.

Para nadie es un secreto que las cosas no terminaron bien entre Niurka y Juan Osorio, pero con el pasar de los años han logrado sanar las heridas, principalmente por Emilio, el hijo que tuvieron ambos. Es por eso ahora en pleno 2023, la vedette cubana hizo una declaración en la que muestra que su ex y Babo podrían tener más cosas en común de lo que aparentan.

El Capi nos explicó qué pasó con Niurka y su último arranque en TV.

La filtración del video “Piensa en mí”, el último éxito de Cartel de Santa, que causó mucho revuelo en redes sociales no solo por las dimensiones de algunas partes íntimas del cantante, sino por el pearling al que se sometió ha dejado con la boca abierta a varias personas, quienes no dejaron de compartir memes y videos al respecto. Niurka no fue la excepción y ya lo verás.

Así que los medios no tardaron en acercarse a la cubana para conocer su opinión sobre el mismo y aunque al principio no estaba muy bien enterada, al final sí dio su punto de vista y hasta recordó al productor.

A pesar de que Niurka dio a conocer que ella ha experimentado con varios hombres, y que por lo tanto no “se espanta”, lo que realmente sorprendió fue la comparación de este video con su ex Juan Osorio.

¿Cuál es la comparación que hizo Niurka entre Juan Osorio y Babo?

Si bien las aguas ya están más calmadas y ahora, el productor se encuentra disfrutando de lo más feliz de su nueva relación amorosa con Eva Daniela, ha logrado mantener comunicación con Niurka por el hijo que procrearon, es bajo esta convivencia que la cubana se permitió hacer el siguiente comentario:

“Yo he conocido de todo, algunos chicos, otros grandes, yo he conocido de todo, puedo hablar de la variedad de p,,, que he tenido, y Juan Osorio tiene uno bueno”.





Hasta el momento, Osario no ha dado a conocer su opinión respecto de esta declaración de su ex.