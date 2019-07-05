Kia, un caso de éxito. Calidad, seguridad, innovación… 300,000 unidades vendidas Una de las 5 marcas con más mercado en el país.
4 años de operaciones. 7 años de garantía defensa a defensa. ¡Felicidades, Kia! #4toAniversarioKia
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