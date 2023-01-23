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FOTOS | ¡Se registró un terrible accidente en una gasolinera!

Unas personas cargaban gas tranquilamente. De pronto, se apareció un autobús sin control que aplastó a uno de los clientes contra su vehículo. Lamentable.

accidente gas

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Un accidente automovilístico se registro en las inmediaciones de una gasolinera. Los clientes llenaban los tanques de sus autos cuando un camión desenfrenado se dirigió hacia ellos. Casi todos reaccionaron a tiempo, pero un hombre se vio un poco más lento y se metió en un gran problema.

El sujeto quedó con su camioneta como obstáculo. El autobús no se detuvo, por lo que lo aplastó. No estamos seguros de que pudiera sobrevivir dicho impacto. Fue una auténtica tragedia. Lo único rescatable es que ningún tanque de gasolina explotó.

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