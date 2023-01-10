FOTOS | Todo eran risas y diversión hasta que salió volando.
Un domingo en familia se volvió bastante accidentado luego de que en un juego sobre la cama, un pequeño saliera expulsado hacia la pared. Qué golpe.
Tremendo golpazo que se dio este pequeñin cuando salio disparado hacia la pared. Estaba saltando sobre la cama cuando su papá dejó caer su peso. La energía causó que el colchón fungiera como un trampolín. No podemos negar que puede ser gracioso.
Sabemos que el papá tendrá mucho más cuidado para la siguiente vez. También estamos seguros de que se llevó un tremando regaño por parte de la mamá, ¡y cómo no! Por ahora sólo podemos asegurar que estará en nuestra sección "Padres no tan padres". Este y muchos videos más en Al Extremo.
¡Qué bonitos los domingos en familia!#BuenosDias pic.twitter.com/5ufRf70oFw— La niña del Pueblo (@Laninadelpueblo) September 25, 2022