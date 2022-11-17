(VIDEO) ¡Quería hacerlo igual que su amigo y se fue para abajo!

Con cautela para que el puente no se viniera abajo, dos hombres cruzaban en sus bicicletas. El primero, con todo y un garrafón de leche en un a mano, pudo cruzar de lado a lado. Por el contrario, el segundo, no pudo pasar ni la mitad del puente. Se acomodó un tremendo golpazo.

La llanta de la bicicleta del segundo sujeto se atoró entre los maderos del puente. El muchacho se fue de boca y acabó con los dientes haciendo astillas. El puente no se veía seguro, pero mínimo aguantó el peso completo del impacto. Este es un ejemplo claro de que hay que fijarse por dónde uno pisa, especialmente si vas en bicicleta en un puente inestable.