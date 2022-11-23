(VIDEO) ¡El camión explotó de la nada!

Las imágenes muestran a un camión que se prende en llamas de la nada. Estas llamas incrementan en cuestión de segundos volviéndose en algo mayor. Finalmente, el camión de carga explotó, llenando de fuego los alrededores. Esperemos que se resuelvan las causas de esta situación.

Varios vehículos resultaron con grandes daños por el fuego. La onda expansiva ocupó varias calles de la ciudad. Afortunadamente no había ningún peatón en la cercanía. Sin duda es una imágen extrema que no olvidaremos fácilmente. ¡Mira nada más!