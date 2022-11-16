(VIDEO) ¡Esta Nutria se llevó el premio al mejor disfraz!

Esta tierna nutria tuvo el disfraz perfecto para Halloween. Le colocaron sobre la cabeza una tremenda melena que la hacía parecer un león. Los presentes estaban muertos de ternura al contemplar el resultado. Sin duda es un momento que ningún miembro de la familia olvidará. Un momento digno del mundo animal.

Varios disfraces habíamos visto en al extremo. También varios tipos de mascotas. Sin embargo, esta combinación es única. No por nada se encuentra en los videos virales de 'Mundo Animal'.