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(VIDEO) ¡La regañaron por ir en sentido contrario de la carretera!

Una abuelita manejaba tranquilamente su coche sin darse cuenta que iba de frente contra un camión. Afortunadamente, el conductor se percató a tiempo.

sentido contrario

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Esta abuelita casi genera un terrible accidente que pudo costarle la vida. Transitaba por una autopista en sentido contrario. No se saba cuenta de lo que sucedía y estuvo a punto de chocar contra un camión. Tuvo mucha suerte.

El chofer del transporte se dio cuenta de lo que sucediía. El hombre paró la marcha de su vehículo y le comenzó a hacer señas a la mujer. Finalmente, con un tono muy enojado, le explicó que se tenía que dar la vuelta. A veces necesitamos un buen tirón de orejas para entender.

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