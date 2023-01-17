(VIDEO) ¡La regañaron por ir en sentido contrario de la carretera!

Esta abuelita casi genera un terrible accidente que pudo costarle la vida. Transitaba por una autopista en sentido contrario. No se saba cuenta de lo que sucedía y estuvo a punto de chocar contra un camión. Tuvo mucha suerte.

El chofer del transporte se dio cuenta de lo que sucediía. El hombre paró la marcha de su vehículo y le comenzó a hacer señas a la mujer. Finalmente, con un tono muy enojado, le explicó que se tenía que dar la vuelta. A veces necesitamos un buen tirón de orejas para entender.