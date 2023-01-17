(VIDEO) ¡La regañaron por ir en sentido contrario de la carretera!
Una abuelita manejaba tranquilamente su coche sin darse cuenta que iba de frente contra un camión. Afortunadamente, el conductor se percató a tiempo.
Esta abuelita casi genera un terrible accidente que pudo costarle la vida. Transitaba por una autopista en sentido contrario. No se saba cuenta de lo que sucedía y estuvo a punto de chocar contra un camión. Tuvo mucha suerte.
El chofer del transporte se dio cuenta de lo que sucediía. El hombre paró la marcha de su vehículo y le comenzó a hacer señas a la mujer. Finalmente, con un tono muy enojado, le explicó que se tenía que dar la vuelta. A veces necesitamos un buen tirón de orejas para entender.
Una mujer de avanzada edad circula en dirección contraria por la autopista y un camionero la detiene para que de la vuelta— SocialDrive (@SocialDrive_es) September 25, 2022
🇮🇹 Italia pic.twitter.com/MCSGRx60XC