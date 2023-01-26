(VIDEO) Le pide de comer a su dueño, pero él no comparte.

Una escena muy simpática donde este hombre demuestra los cambiantes comportamientos de su perro. Cuando él compra comida, el can se acerca de inmediato buscando de que le compartan. Sin embargo, la cosa cambia mucho cuando el dueño se acerca las croquetas.

Los más chistoso de este video es cómo se porta el perrito para defender su plato. Si se presta atención, se logran escuchar varios amenazantes gruñidos. Entre más se acerca el hombre, más agresivo se torna. Esta mascota quiere ser el 'todas mías' de la comida.