(VIDEO) ¡Los dos quedaron llantas arriba!

Estos automovilistas protagonizaron un aparatoso accidente quedando llantas arriba. Además de ir a exceso de velocidad, el conductor del coche gris se volteó por estar distraído. El choque generó que un segundo se volteara.

Aquel que manejaba el coche rojo siguió derecho. Intentando esquivar un poste, el vehículo también quedó volcado. Los que pasaban por los alrededores se quedaron muy confundidos al ver lo que había pasado. Afortunadamente todo quedó en daños materiales.