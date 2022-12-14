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(VIDEO) ¡Los estaban esperando con armas de fuego!

Un chofer conducía tranquilamente por las calles cuando fue emboscado por unos maleantes que dispararon repetidamente contra él; ninguna bala lo tocó.

balas camion

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Este hombre manejaba tranquilamente un camión de carga. De pronto, como si se tratara del viejo oeste, unos bandidos lo atacaron. Sin preguntar, estos abrieron fuego contra el vehículo. Las ventanas se rompieron, pero el piloto salió ileso. ¡Impactante!

Las habilidades del chofer ayudaron a escapar rápidamente de la emboscada. El sujeto maniobró la unidad con una mano mientras agachaba la cabeza. Se le veía el miedo en los ojos, pero también la determinación. Esto último fue lo que lo sacó de este terrible problema.

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