(VIDEO) ¡No se daba cuenta de que las chispas pegaban en gasolina!

A un paso de la tragedia. Este sujeto estaba haciendo unas mejoras en la casa con herramienta que sacaba chispas. De la cara se encontraba bien cubierto, pero no se dio cuenta que detrás suyo había recipientes con gasolina. No se sabe en que acabó el asunto ¡Qué miedo!

También nos preguntamos ¿quién estaba grabando el video? Con esos amigos para qué quiere enemigos, sin hablar de que una explosión también lo habría dañado. Dejando estas dudas de lado, tendremos que poner este video en nuestra sección de '¿Por qué los Hombres Viven Menos?'