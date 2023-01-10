(VIDEO) Nunca confió y nos dejó una mueca para la historia.
Este pequeñín veía sospechosamente cómo su papá acercaba la aspiradora hacia él. Cuando la manguera alcanzó a tocarlo, el nene se sacó mucho de onda.
Este niño crecerá con un tremendo terror hacia las aspiradores. Miraba con desprecio a su papá mientras le acercaban la manguera del aparato. Cuando esta le succionó el brazo, la postal fue la más divertida. ¡Con qué carita se nos quedó!
Para hacer centenares de memes. Pocas caras le hemos visto a un niño como la suya. Estamos seguros que jamás había expresado tanta confusión y desconfianza como en ese momento. No hay duda que cuando vea este video siendo mayor, se reirá bastante. Y cómo no hacerlo.
September 30, 2022