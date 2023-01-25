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(VIDEO) ¡Por ignorar a su vaca, le tiraron el alimento!

Un hombre llevaba comida a los animales de la granja. Una de sus vacas se le acercó para robarle un poco pero el sujeto la ignoró. Mira lo que pasó después.

vaca comida

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Como novia indignada. Esta vaca se sintió con su dueño por no darle comida antes que a sus compañeros de la granja. Se enojó tanto que le tiró la pala donde llevaba todo de un patadón. No fue la mejor decisión porque dejó a varios de sus hermanos y hermanas sin comer.

El dueño de la vaca se quedó parado, sin poder creer la actitud que tomó el animal. Creo que ya sabemos quién va a ser la castigada en la granja. Los que menos culpa tuvieron fueron los demás integrantes del corral. ¡Se quedaron sin comer!

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