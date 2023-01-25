(VIDEO) ¡Por ignorar a su vaca, le tiraron el alimento!
Un hombre llevaba comida a los animales de la granja. Una de sus vacas se le acercó para robarle un poco pero el sujeto la ignoró. Mira lo que pasó después.
Como novia indignada. Esta vaca se sintió con su dueño por no darle comida antes que a sus compañeros de la granja. Se enojó tanto que le tiró la pala donde llevaba todo de un patadón. No fue la mejor decisión porque dejó a varios de sus hermanos y hermanas sin comer.
El dueño de la vaca se quedó parado, sin poder creer la actitud que tomó el animal. Creo que ya sabemos quién va a ser la castigada en la granja. Los que menos culpa tuvieron fueron los demás integrantes del corral. ¡Se quedaron sin comer!
Cuando ignoras al ganado pic.twitter.com/WCSq6L9j1e— Lokohn (@lokohn) October 7, 2022