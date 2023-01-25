(VIDEO) ¡Por ignorar a su vaca, le tiraron el alimento!

Como novia indignada. Esta vaca se sintió con su dueño por no darle comida antes que a sus compañeros de la granja. Se enojó tanto que le tiró la pala donde llevaba todo de un patadón. No fue la mejor decisión porque dejó a varios de sus hermanos y hermanas sin comer.

El dueño de la vaca se quedó parado, sin poder creer la actitud que tomó el animal. Creo que ya sabemos quién va a ser la castigada en la granja. Los que menos culpa tuvieron fueron los demás integrantes del corral. ¡Se quedaron sin comer!