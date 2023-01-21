(VIDEO) ¡Por no fijarse al cruzar, pagó el precio máximo!
Una mujer cruzaba la calle cuando fue brutalmente arrollado por un auto. No miró que veía un vehículo y salió volando con violencia. Que en paz descanse.
Esta chica perdió la vida tras ser arrollado por un conductor que manejaba a exceso de velocidad. Transitaba tranquilamente por el paso peatonal cuando fue embestida con una brutalidad que es difícil de explicar. Estaba lloviendo muy fuerte en el lugar.
El asfalto mojado dificultó aún más que el vehículo pudiera haber frenado. Aún así es difícil deslindar responsabilidades al piloto, ya que sólo se detuvo cuando el peaton yacía tendido en la calle. Una imagen complicada para los ojos, por lo que recomendamos discreción.
October 6, 2022