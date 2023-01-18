(VIDEO) ¡Querían hacer fuego, pero desataron el infierno!
Estos muchachos tenían muy bien calculado lo que querían hacer un con un cuete. Lo colocaron dentro de un tubo para que saliera disparado a unas plantas.
Este par de irresponsables quisieron hacerse los chistosos simulando una bazooka. Colocaron un cuete dentro de un tubo de plástico y el proyectil salió hasta adelante. Lo que no calcularon es lo que sucedió después. Abrieron las puertas del infierno.
El impacto se dio en un montón de hojas y ramas secas. De pronto, hubo una tremenda explosión. Todos se asustaron bastante. Esperemos que piense dos veces antes de hacer otro experimento de estos. Alguien pudo salir herido. Sin duda una historia totalmente extrema.
Shitposters preparing a banger tweet and fire pic.twitter.com/UrsuvuyzZ4— nftbadger (@nftbadger) September 30, 2022