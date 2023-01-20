(VIDEO) ¡Saltaba para demostrar pasión del futbol y se fue para abajo!

Estos aficionados celebraban el gol de su equipo favorito desde las gradas. Uno de ellos se emocionó tanto que se paró sobre un barandal. Siguió saltando por varios segundos hasta que se fue de boca hacia abajo. ¡Lo que causa la pasión por el futbol!

Azotó con mucha fuerza en las gradas. Tuvo suerte de no haberse roto algún hueso. Seguramente preferirá ver los partidos desde la comodidad de su casa, a partir de ahora. Nosotros nos quedaremos con esta joya y la guardaremos en nuestra sección de 'Por qué los hombres viven menos'.