(VIDEO) ¡Se reventó la cara en un vidrio por andar de borracha!
Esta mujer estaba mirando los lentes en una tienda cuando una de sus amigas se acercó a hablarle. Sin embargo, no se dio cuenta que había un ventanal.
Qué buena borrachera manejaba esta chica. Se la estaba pasando bomba con sus amigas y quiso hacerse la chistoso. De lo que no se dio cuenta, es que había un cristal frente a ella. Caminó hacia adelante y se pegó de frente. ¡Qué guamazo!
Los lentes oscuros que ella llevaba puestos se cayeron. Todas las presentes se burlaron inmediatamente. Y cómo no hacerlo. A partir de ahora aprenderá a medirse más con las copas. Esperemos que haya aprendido la lección. Eso sí, el recuerdo se queda por siempre.
xDDDD pic.twitter.com/7glQXoSCrr— Los Negros Del Ataúd ⚰ (@NegrosConAtaud) September 26, 2022