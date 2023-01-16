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(VIDEO) ¡Se reventó la cara en un vidrio por andar de borracha!

Esta mujer estaba mirando los lentes en una tienda cuando una de sus amigas se acercó a hablarle. Sin embargo, no se dio cuenta que había un ventanal.

choque lentes

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Qué buena borrachera manejaba esta chica. Se la estaba pasando bomba con sus amigas y quiso hacerse la chistoso. De lo que no se dio cuenta, es que había un cristal frente a ella. Caminó hacia adelante y se pegó de frente. ¡Qué guamazo!

Los lentes oscuros que ella llevaba puestos se cayeron. Todas las presentes se burlaron inmediatamente. Y cómo no hacerlo. A partir de ahora aprenderá a medirse más con las copas. Esperemos que haya aprendido la lección. Eso sí, el recuerdo se queda por siempre.

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