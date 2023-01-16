(VIDEO) ¡Se reventó la cara en un vidrio por andar de borracha!

Qué buena borrachera manejaba esta chica. Se la estaba pasando bomba con sus amigas y quiso hacerse la chistoso. De lo que no se dio cuenta, es que había un cristal frente a ella. Caminó hacia adelante y se pegó de frente. ¡Qué guamazo!

Los lentes oscuros que ella llevaba puestos se cayeron. Todas las presentes se burlaron inmediatamente. Y cómo no hacerlo. A partir de ahora aprenderá a medirse más con las copas. Esperemos que haya aprendido la lección. Eso sí, el recuerdo se queda por siempre.