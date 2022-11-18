Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

(VIDEO) ¡Se salvó de una lluvia de plomo!

Este hombre parecía que que iba a tener una noche tranquila de trabajo, pero tuvo que aplicar maniobras evasivas para esquivar disparos que venían de la calle.

camara

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Un hombre se encontraba tranquilamente en su oficina en la noche. De pronto, vio algo extraño que venía desde afuera. Parecía que los estaban cazando, así que al ver un vehículo se lanzó al suelo para evitar varios balazos. Los proyectiles atravezaron la pared, pero ninguno pudo alcanzarlo.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que esta increíble escena sucedía. Parece que se trataba de un ataque directo, por lo que debe de ir con cuidado a partir de ahora. Lo que ya sabemos es que si volviera a suceder, el hombre tiene los reflejos necesarios para volver a evitarlo.

Galerías y Notas Azteca UNO