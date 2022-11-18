(VIDEO) ¡Se salvó de una lluvia de plomo!

Un hombre se encontraba tranquilamente en su oficina en la noche. De pronto, vio algo extraño que venía desde afuera. Parecía que los estaban cazando, así que al ver un vehículo se lanzó al suelo para evitar varios balazos. Los proyectiles atravezaron la pared, pero ninguno pudo alcanzarlo.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que esta increíble escena sucedía. Parece que se trataba de un ataque directo, por lo que debe de ir con cuidado a partir de ahora. Lo que ya sabemos es que si volviera a suceder, el hombre tiene los reflejos necesarios para volver a evitarlo.