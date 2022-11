(VIDEO) ¡Sin importar lo que dijera su mamá, le aventó un palo a la pantalla!

¿Te atreverías a probar la furia de tu jefecita? Este chamaco no tuvo problema en hacerlo, lo que no sabía es que las consecuencias vendrían después. La tele, que era la menos culpable quedó inservible. Ahora no van a poder vivir la magia del futbol.

La que quedó como arma homicida fue el palo que aventó el méndigo muchacho. Parecía un episodio de Lotería del Crimen. La chancla lo espera y atacará cuando menos lo espere.

No sé si después de lo que sucedió, podrán tomar la merienda juntos. Que el padre de familia les haga paro, para que no se queden enojadotes.