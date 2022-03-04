FOTOS | Nicole McPherson asegura que “Chicharito” es un gran padre.

Nicole McPherson y Javier Hernández han dejado de ocultar su amor y por primera vez posaron juntos para una alfombra “morada” de Los Ángeles, California.

Pese a que durante su paso por las cámaras no hablaron de su relación, un medio extranjero captó a la ecuatoriana en el aeropuerto de Los Ángeles donde después de mucho insistir hablo un poco sobre su amor.

Un tanto nerviosa por el asedio de los medios de comunicación, Nicole McPherson aseguró que todo lo que se dice de su pareja está muy alejado de la realidad: “Todo es muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no asuma algo por lo que piensan o leen en las redes”.

McPherson también fue cuestionada sobre cómo es “Chicharito” como padre, a lo que respondió: “Es un gran papá”.

Sobre las comparaciones que han hecho de ella con la aún esposa del futbolista mexicano, Sarah Kohan, prefirió no tocar el tema, pero sí dejó en claro que no deberían de hacerse comparaciones donde no las hay.

“Hay que respetar a la madre de sus hijos siempre y él la respeta siempre y no hay porque comparar”, sentenció.

Dale un repaso, en fotos, a Nicole McPherson.

