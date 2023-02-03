Una mujer descubrió que la novia de su hijo lo golpeaba y lo agredía.

Una mujer estaba preocupada por su hijo. Él estaba en una relación con una mujer que era muy violenta, aunque no quería aceptarlo. Las agresiones habían llegado a tal grado que ella lo había arrojado fuera de un coche mientras estaba en movimiento, y aún así él estaba seguro de quererse casar con ella.

Una mujer estaba sumamente preocupada por su hijo. Ella ya no sabía qué hacer para ayudarlo porque su novia lo golpeaba, lo insultaba y lo maltrataba. Esta mujer quería que dejara a su novia, pero él solamente le decía que era el amor de su vida y que se quería casar con ella. La desesperación era tanta, que buscó ayuda por todas partes.

La novia de ese hombre aceptó que sí lo ha golpeado y que también lo maltrataba porque la sacaba de sus casillas. Ella dijo también que no se dejaba por nadie y se volvió muy mecha corta después de estar en una relación con un hombre violento. A pesar de todo, ella no ve nada malo en las agresiones que había tenido con su nuevo novio. Además, dijo que también le pegaba porque era todo un tonto.

El novio de esta mujer dijo que no se iba a quejar de ella porque le daba más cosas buenas que malas, aunque también dijo que le gustaría que ella disminuyera sus agresiones. También dijo que su madre no sabía cuál era la verdadera relación que había entre los dos y que él estaba seguro de querer pasar su vida al lado de su novia.

La hija de la novia agresiva también había sido víctima de su madre. Ella reveló que ha tenido una vida llena de violencia por todo le coraje que su madre le tiene a su padre, e incluso ha tenido golpizas en las que termina sangrando gracias a las agresiones de su propia madre.

La prima de la mujer violenta vino a hacer una fuerte confesión y buscar el perdón. Esa mujer fue con la que el esposo de la novia agresiva la había engañado y había huido de casa. Esta mujer aceptó que traicionó a su propia prima, pero también contó todo lo que había pasado desde que se fueron. Resultó ser que ese hombre tenía el virus de VIH y había fallecido por lo mismo. Ahora, esa mujer también tenía el virus.