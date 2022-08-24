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FOTOS | Novia de Piqué presume sus curvas al ritmo de “Te felicito” de Shakira.

Clara Chía Martí se dejó ver bailando la canción que en redes aseguran está inspirada en su galán, Gerard Piqué. Fans de la cantante aseguran que la estudiante se está burlando de ella.

Por: TV Azteca

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