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FOTOS | Que siempre no, Belinda niega tener novio. ¿Le creemos?

Luego de los rumores sobre la nueva relación amorosa de Belinda, la cantante dijo que no tiene pareja actualmente, ¡que no inventen cosas!

Por: Tv Azteca

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