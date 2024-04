Conoce cómo será la nueva reforma en materia de pensiones 2024

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha presentado los detalles de la nueva reforma en materia de pensiones, aclarando a quienes afectará esta medida. Según sus declaraciones, la reforma tendrá un impacto en dos entidades clave: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿A quienes afectará la nueva reforma en materia de pensiones?

En el caso del IMSS, la reforma se aplicará a aquellos trabajadores que comenzaron a laborar después de 1997 que hayan registrado ante esta institución un salario promedio de 16 mil pesos y que se jubilen después de la entrada en vigor de la nueva medida; además, estos individuos recibirán un complemento a sus pensiones para asegurar un retiro digno y justo.

Por otro lado, en el ISSSTE, la reforma afectará a todos aquellos que tengan una cuenta individual y que inicien el proceso de jubilación después de que la reforma entre en vigor. Este cambio busca garantizar una mayor estabilidad financiera para los trabajadores al momento de su retiro.

¿Cómo será la nueva reforma de las pensiones?

En cuanto a los mitos sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar, es importante desmentir algunas creencias erróneas. En primer lugar, no se trata de una confiscación o expropiación de los recursos de los trabajadores. Zoé Robledo, titular del IMSS, ha explicado que las cuentas individuales de las Afores no serán afectadas de esta manera.

De igual modo, se establece que los fondos no reclamados serán administrados por el Banco de México en un fondo común y las cuentas no pueden prescribir, lo que significa que los afiliados podrán solicitar sus recursos en cualquier momento.

Por otra parte, Bertha Alcalde, titular del ISSSTE, ha destacado que en la iniciativa se establece la imprescriptibilidad de los recursos para el retiro, mientras que actualmente estos se pierden a los diez años. Es decir que la nueva reforma evitará la pérdida de los mismos, lo cual se traduce en una mejora.

En segundo lugar, es importante aclarar que el Fondo de Pensiones para el Bienestar no afectará los recursos de los trabajadores en activo mayores de 70 años. Este fondo se enfoca en cuentas inactivas y no reclamadas, no en los recursos de trabajadores activos.

Por último, varias personas han expresado su angustia sobre quién administrará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, por lo que se ha informado que se establecerá un fideicomiso por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México con un comité técnico integrado por diversas instituciones.

Sumado a esto, se aclaró que este fondo no se utilizará para subsidiar infraestructura, sino que se enfocará en garantizar la seguridad y estabilidad de los recursos para el retiro de los trabajadores.

