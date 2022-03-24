Horóscopo de hoy Aries jueves 24 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

Aries en el trabajo

Es un buen momento para encontrar algo mejor en el terreno profesional, te interesa estar pendiente de los cambios que van a tener lugar en tu trabajo. Tu iniciativa va a ser muy valorada, comenta tus ideas.

Aries en el amor

Solo hay que mirarte a la cara para saber que te va bien en lo sentimental. Tienes que controlar tu impaciencia, cada cosa lleva su tiempo, te irá mejor. Con tu responsabilidad en el amor, será para ti un día absolutamente perfecto en los asuntos del corazón.