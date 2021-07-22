Omar Chaparro causa polémica por video en TikTok. Los internautas lo acusan en las redes sociales por presuntamente promover la violencia intrafamiliar.

El comediante mexicano ha sido víctima de numerosas críticas por un visual que subió a su cuenta personal de TikTok, debido a que en el, simula darle un golpe en la cabeza a su esposa, Lucía Ruiz de la Peña.

En el video se puede ver a la pareja sentada en el sofá cuando de repente Omar le pega ‘La Mojarrita’, entonces la mujer se levanta y le reclama la agresión.

“Dicen que donde hay pelea, hay amor”, le responde el histrión, a lo que Lucía contesta con más golpes, luego le dice “¿y tú crees que solo tú me amas?” para concluir con un abrazo y reiterándose el amor que siente uno por el otro.

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Los internautas critican severamente a Omar Chaparro

Los internautas criticaron severamente el sketch del actor y su pareja porque a su juicio, fomenta la violencia intrafamiliar.

La mayoría de los usuarios de Internet coincidieron en que "no les parecía gracioso el video en un mundo lleno de violencia y feminicidios".

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