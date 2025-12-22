La Granja VIP FINAL: Ver ONLINE y EN VIVO el GANADOR de HOY domingo 21 de diciembre de 2025; reacciones, resultado y reacciones de los finalistas y granjeros gratis

Fue un domingo 12 de octubre cuando dio inicio el reality La Granja VIP , donde 16 celebridades aceptaron el reto de aislarse del exterior para adentrarse a una aventura jamás vista en México, en la que tuvieron que convivir día a día entre ellos y cuidar todas las funciones de La Granja para hacerla funcional.

Han pasado 10 semanas en las que varios granjeros ya fueron eliminados y hoy solo quedan 5 de ellos, Kim Shantal, César Doroteo, Eleazar Gómez, La Bea y Alfredo Adame, quienes darán todo hasta el último instante para que alguno de ellos se posicione como absoluto GANADOR.