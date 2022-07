Osvaldo amenazó a Lourdes para que no accediera a casarse con Israel.

Osvaldo es primo de Lupita y también trabaja con Israel. Él amenazó a Lourdes para que no se casara con Israel y no quería que nadie lo supiera.

Osvaldo es primo de Lupita y también trabaja con Israel. Él amenazó a Lourdes para que no se casara con Israel y no quería que nadie lo supiera. Esa amenaza fue la verdadera razón por la que ellos no se han casado.