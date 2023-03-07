Pudimos tener otro vistazo EXCLUSIVO a la serie de Paco Stanley.

Tal como lo dimos a conocer en Ventaneando, la serie sobre Paco Stanley se graba a todo vapor en diferentes locaciones de la Ciudad de México y como es costumbre, únicamente nuestras cámaras lograron captar algunos avances de dicho proyecto.

La bioserie de Paco Stanley será protagonizada por Belinda, Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Roberto Duarte, quien se ha revelado, encarnará al finado conductor.

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¿Cómo va la réplica del restaurante donde ultimaron a Paco Stanley? Nuestras cámaras lograron corroborar que la réplica del restaurante donde Paco Stanley fue ultimado el 7 de junio de 1999 se encuentra lista y llevará por nombre “El Lago de los Sapos”, en sustitución al original.

¿Dónde más están filmando la bioserie?

En otra locación ubicada en un exclusivo rumbo de la Ciudad de México, un club nocturno fue ambientado al tenor de la época, incluido el vestuario y los vehículos. Fue justó ahí donde captamos a Roberto Duarte.

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¿Qué actor interpretará a Paco Stanley?

Como mencionamos anteriormente, Roberto Duarte será quien dará vida al finado Paco Stanley y nuestras cámaras lograron captarlo caracterizado como el conductor.

¿Qué papel interpretará Luis Gerardo Méndez?

A la locación también llegó Luis Gerardo Méndez, quien dará vida a Mario Bezares en la serie, el actor llegó a bordo de una lujosa camioneta, misma que lo transportó de la locación al camerino, aunque en un intento por captarlo, un equipo de seguridad intentó a toda costa cubrir nuestro lente, argumentando que en plena calle contaban con avisos de privacidad, aunque ya era demasiado tarde pues al lente indiscreto de Ventaneando nada se le escapa.

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