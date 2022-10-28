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FOTOS | Ozuna se suma a la lista de posibles enamorados de Shakira.

El cantante le lanzó una declaración ¿de amor? que no obtuvo respuesta de la colombiana, pero que a sus seguidores les emocionó.

Por: TV Azteca

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