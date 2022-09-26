Pablo Lyle tuvo un día muy complicado en su juicio.

Un día que prometía ser positivo para Pablo Lyle, a unas horas de comenzar los alegatos del juicio por el homicidio involuntario del cubano, Juan Ricardo Hernández, se convirtió en una pésima jornada para él y sus abogados, pues la jueza del caso finalmente desestimó todas las posiciones que buscaban darle ventaja en el proceso, incluida la consideración de que cuando golpeó al ahora occiso, lo hizo en defensa propia y para proteger a su familia.

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El señor Lyle ve que este hombre le está haciendo daño a él y a su familia cuando se dirige a ellos, es a lo que me refiero, cuando dicen que el señor Delfino se baja del auto ¿por qué? Por enojo, por miedo…

Los abogados de Pablo Lyle, también intentaron demostrar que su detención en el Aeropuerto de Miami fue irregular, pues la Sargento Delgado, quien lo arrestó, trabaja para otro condado, distinto al del Aeropuerto. Por lo tanto, no tenía jurisdicción para detenerlo.

A pesar de todos los intentos de la defensa, la jueza finalmente estableció que la Sargento hizo su trabajo; además, de que tampoco les fue autorizado el testimonio del médico forense, encargado de la autopsia del ahora occiso.

Y, así probar la verdadera causa de su muerte, tampoco será llamada a comparecer Mercedes Arce, pareja de Juan Ricardo y a quien pretendían cuestionar sobre si este tenía problemas de ira o con el consumo de alguna sustancia prohibida.

La defensa de Pablo Lyle sigue buscando la forma de defenderlo.

Pero, en el cuarto día de juicio y con el propósito de justificar la reacción de Pablo Lyle, en contra del occiso, sus abogados narraron el terror que su confrontación provocó al interior del auto en el que recordaron viajaban tres menores de edad.

Pablo Lyle estudió actuación y trabajó duro para forjar una carrera y estaba en Miami de vacaciones …Los niños de edades 4, 6 y 8 años en la parte trasera del auto

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Este viernes, también compareció una testigo de nombre Jessica Rocha que dijo haber visto el ataque de Pablo contra él ahora occiso, se prevé que mañana se retorne los alegatos del caso.

