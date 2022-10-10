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FOTOS | Hijastro de Juan Hernández llama “asesino” a Pablo Lyle.

Otto Aguilar, hijastro del hombre que murió poco después del altercado que tuvo con el actor mexicano desea que el actor pase el mayor tiempo posible en la cárcel y lo llama “asesino”.

Por: Redacción Azteca UNO

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