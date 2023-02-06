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FOTOS | El emotivo discurso de la esposa de Pablo Lyle que lo hizo llorar: “Eres un corazón con patas”.

Ana Araujo provocó que el actor de la pantalla chica rompiera en llanto tras emotivo discurso.

Por: TV Azteca

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