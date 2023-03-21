Pablo Lyle y su cuñado Lucas Delfino ahora enfrentan un proceso civil en Miami.

A varias semanas de haber sido sentenciado a cinco años de prisión, más ocho de libertad condicional por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, Pablo Lyle enfrenta, ahora un proceso civil en su contra y en contra de su cuñado Lucas Delfino, por parte de la familia del occiso, quienes buscan recibir una compensación monetaria por su pérdida. Así lo confirma la experta penalista, Sandra Hoyos.

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Existe un tema en el caso civil, aparentemente están demandando, las aseguradoras han negado el derecho de pagarle a la familia de la víctima; entonces hay un litigio civil que está ocurriendo en estos momentos. En estos momentos está demandado Lucas Delfino y Pablo Lyle, el caso está vigente, está en las cortes de Miami, en estos momentos no tenemos más detalle al respecto en términos de cuándo será la próxima audiencia o cuáles son las propuestas para llegar a un acuerdo, porque como sabemos, esos temas se mantienen confidenciales aún fuera de la vista de la corte

Entonces, hasta que no lleguen a un acuerdo, no tendremos esos detalles o hasta la próxima audiencia que ya tendremos más información, si esto va hacia juicio o si esto va hacia una mediación, una conciliación de lo que está pidiendo cada parte

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¿Cuál es la suma que pide la familia de Juan Ricardo Hernández?

Pero, escuche la suma millonaria que la familia del occiso Juan Ricardo Hernández podría acceder.