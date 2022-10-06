Pablo Lyle podría pagar su sentencia en México por estos motivos.

La familia de Pablo Lyle podría acogerse al tratado internacional en materia penal que permite que un ciudadano mexicano condenado en Estados Unidos cumpla su sentencia en México.

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Ventaneando, contacto a Bruce Lehr uno de los abogados de Pablo Lyle para preguntarle y, aunque vía WhatsApp dijo no tener comentarios por ahora, acudimos con el experto criminalista Carlos González, quien asegura que debe ser la propia familia del actor mexicano la que haga esta solicitud urgente al gobierno mexicano.

Me imagino que van a esperar para va a cuál es la sentencia, porque si la sentencia es, por ejemplo: 10 años en prisión creo que sí, vale la pena por lo menos a acudir, uno tiene que tratar todo lo posible para que salga

La defensa tiene la oportunidad de presentar una petición, pidiéndole a la jueza que considera que, aunque la pauta de sentencia le dice que tiene que darle una sentencia entre 9 años y 15 años, no tiene antecedentes; ya que no es un delito a propósito; quizás que ella pueda considerar darle algo menos de nueve años

A la familia de la víctima no le conviene una condena larga para Pablo Lyle.

Pero, el abogado cree que ni siquiera la familia del ahora occiso le conviene una sentencia larga, escuche por qué.

La familia del difunto señor Hernández, tiene un caso civil pendiente contra Pablo Lyle y a ellos no les conviene que esté preso 10 años, porque no puede producir, quieren dinero, para eso son las demandas civiles, no puede producir si está preso

Por lo pronto, Pablo Lyle pasa sus primeros días en una cárcel local donde podría haber sido apartado del resto de los presos.

Cuando eres un famoso, él está en más peligro que los demás que lo ataquen en la cárcel

Y, así debe costear buena parte de su estancia.

No te dan jabón para bañarte todos los días, ni pasta de dientes para cepillarte, te dan cierta comida, pero nada más son tres comidas al día, no te dan otros snacks, sí la familia quiere darle dinero, puede tener dinero para sacar de la maquinita, una merienda, una cosa así

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Por el COVID, Pablo Lyle, además, no puede recibir visitas, pero sí puede estar en contacto con su familia, incluso de manera virtual.

