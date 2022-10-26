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FOTOS | Pablo Lyle buscará reducir su sentencia a través de otro recurso.

El actor mexicano podría pasar 15 años en prisión, sin embargo, sus abogados buscarán que su sentencia se reduzca a través de un recurso que millones de reos aplican.

Por: Redacción Azteca UNO

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