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FOTOS | Pablo Montero enfrenta demanda por abuso sexual, pero la Interpol no lo está buscando.

El actor negó las acusaciones que hay en su contra y asegura que todo se trata de “una mala jugada”.

Por: TV Azteca

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