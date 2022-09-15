Pablo Montero reveló que tomó una terapia para el control de la ira.

Pablo Montero asegura haberse sometido por voluntad propia a una terapia para el manejo de la ira, luego del altercado que sostuvo con una de nuestras reporteras en Saltillo, Coahuila.

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Yo hablé con Pati y le dije: ‘Sabes qué Pati, la neta disculpa, yo estaba muy estresado, yo tomé un curso después de eso, y es estrés, fue estrés

Sí, porque el estrés se conecta con la ira; entonces te enojas y yo soy de carácter fuerte. Obviamente, ya he aprendido a controlarme por mis hijos, por mis músicos, pero yo antes en pleno show les llama la atención a mis músicos y fíjate yo no sabía que tenía eso

Desgraciadamente, pues en Saltillo, son cosas que pasan y yo acepté y dije ‘Sabes qué, estuve mal, yo no soy así’ se arregló, gracias a Dios. Yo le pedí una disculpa a ella, porque es lo que tenía que hacer como caballero

Pablo Montero le mandó un mensaje a Jaime Camil.

A propósito del estreno de la serie sobre Vicente Fernández que protagoniza Jaime Camil, Pablo le desea lo mejor en el reto de interpretar al ídolo que él mismo encarnó en un proyecto no autorizado por la Familia Fernández.

Yo siempre le voy a desear a mi compadre, a mi primo y a mi Jaime que le vaya excelentemente bien porque los dos estamos haciendo la historia de alguien que conocemos y queremos todos y que lo adoramos

Y, reiteró que además de las demandas en contra de Televisa por parte de la Dinastía Fernández, Vicente Fernández Jr. se mantuvo en contacto con él y hasta lo felicitó por su trabajo.

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